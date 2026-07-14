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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller prefirió huir antes que cargar a Julio Díaz!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego “Copiografía” puso a prueba la memoria y coordinación de los participantes. Renzo Schuller y Julio Díaz comenzaron siguiendo los pasos de los bailarines profesionales con entusiasmo, hasta que llegó el momento de realizar una cargada.

Fue entonces cuando Renzo Schuller, lejos de intentar levantar a Julio Díaz o dejarse cargar, simplemente le extendió la mano. Sin pensarlo dos veces, Julio Díaz aceptó el gesto y ambos comenzaron a caminar tranquilamente, haciendo unos pequeños pasos de baile directo al sillón de la vergüenza, mientras el estudio estallaba en risas.

Entre bromas, Peláez preguntó qué había ocurrido y Renzo respondió entre risas: “Uno sabe qué pie cojea”, a lo que el conductor remató diciendo que “se rehúsan a cargarse”.

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