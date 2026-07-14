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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay fue obligado a salir de su escondite y sufrió las llaves de Wolf

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las carcajadas no faltaron en Me Caigo de Risa, cuando llegó el turno del equipo amarillo en “Lucha por responder”. Alicia Mercado, Paloma Fiuza y Yiddá Eslava se colocaron frente al sillón dejando entrever a Eduardo Romay, quien intentaba librarse del desafío. Incluso Alicia Mercado se ofreció a participar, pero Peláez llamó directamente a Eduardo Romay, mientras el público del equipo azul comenzaba a gritar “¡Tiene miedo, tiene miedo!”.

Sin más escapatoria, Eduardo Romay salió de su escondite y aceptó el reto de Wolf. Apenas inició el cronómetro, el luchador lo sometió con espectaculares llaves y palancas , obligándolo a responder preguntas mientras era derribado por todo el set.

En medio del caos, Alicia Mercado, Paloma Fiuza y Yiddá Eslava no dejaron de alentarlo e incluso le soplaron la respuesta de “¡Lomo saltado!”, ayudándolo a seguir sumando puntos. Al finalizar los dos minutos, Eduardo Romay terminó agotado y tendido boca abajo consiguiendo 10 respuestas correctas, perdiendo frente Julio Díaz.

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