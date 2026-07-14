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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Ni las llaves de Wolf pudieron callarlo! Julio Díaz respondió 12 preguntas mientras era destrozado en vivo

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego Lucha por Responder volvió a poner a prueba a los participantes de Me Caigo de Risa y esta vez Julio Díaz fue el encargado de enfrentarse al imponente Wolf. Mientras el luchador lo sometía con llaves, palancas, cargadas y giros por todo el escenario, Peláez no dejaba de lanzar preguntas a toda velocidad.

Lejos de desconcentrarse, Julio Díaz respondió correctamente preguntas sobre Arequipa, el Inti Raymi, Los Beatles, La teta asustada y la causa peruana, incluso cuando estaba de cabeza, boca abajo y sobre los hombros de Wolf. En los últimos segundos, con sus compañeros alentándolo desde el sillón y el público gritando sin parar, llegó la pregunta final sobre Winnie Pooh. Con apenas un segundo restante, Julio Díaz respondió “¡miel!”, desatando la celebración.

Al finalizar el reto, Peláez anunció que Julio Díaz consiguió un impresionante total de 12 respuestas correctas, demostrando que ni el dolor ni las llaves de lucha pudieron detenerlo.

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