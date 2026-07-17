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Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller rompió la cuarta pared y mandó a producción a intervenir en el juego!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En el último reto de la noche de Me Caigo de Risa, el equipo azul enfrentó el Escenario Inclinado con una divertida historia ambientada en una casa embrujada. Renzo Schuller, como Gaspar, y Julio Díaz, como Gustavo, debían expulsar a los fantasmas del lugar, pero todo se salió de control cuando Gaspar confesó que tenía miedo y obligó a su compañero a derribar unas maderas donde supuestamente se escondían los espectros.

Tras romper la pared aparecieron Luciana Arispe y Armando Machuca, quienes comenzaron una intensa persecución. En medio del caos, Renzo Schuller rompió por completo la ficción al dirigirse al equipo de producción para activar su supuesta máquina atrapafantasmas y lanzar un “¡Te aspiro, basura!”, provocando que un humo morado invadiera el escenario.

Cuando los fantasmas intentaban llevarse a Julio Díaz, Renzo Schuller volvió a improvisar y empezó a gritar “¡Gustavo, la soga!”, logrando que desde producción lanzaran una cuerda para continuar la escena. Sin embargo, ni eso bastó para detener a los espectros y todo terminó con Gaspar atrapado por uno de ellos mientras reclamaba entre risas: “¡Habla mucho este fantasma!”.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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