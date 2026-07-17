Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller rompió la cuarta pared y mandó a producción a intervenir en el juego!

En el último reto de la noche de Me Caigo de Risa, el equipo azul enfrentó el Escenario Inclinado con una divertida historia ambientada en una casa embrujada. Renzo Schuller, como Gaspar, y Julio Díaz, como Gustavo, debían expulsar a los fantasmas del lugar, pero todo se salió de control cuando Gaspar confesó que tenía miedo y obligó a su compañero a derribar unas maderas donde supuestamente se escondían los espectros.

Tras romper la pared aparecieron Luciana Arispe y Armando Machuca, quienes comenzaron una intensa persecución. En medio del caos, Renzo Schuller rompió por completo la ficción al dirigirse al equipo de producción para activar su supuesta máquina atrapafantasmas y lanzar un “¡Te aspiro, basura!”, provocando que un humo morado invadiera el escenario.

Cuando los fantasmas intentaban llevarse a Julio Díaz, Renzo Schuller volvió a improvisar y empezó a gritar “¡Gustavo, la soga!”, logrando que desde producción lanzaran una cuerda para continuar la escena. Sin embargo, ni eso bastó para detener a los espectros y todo terminó con Gaspar atrapado por uno de ellos mientras reclamaba entre risas: “¡Habla mucho este fantasma!”.

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