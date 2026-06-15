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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño se rió de su propio chiste y contagió a Renzo Schuller en plena competencia!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La competencia entre el equipo amarillo y el equipo azul continuó en “Hazme reír”, el juego donde los participantes deben contar chistes mientras intentan evitar que su rival se ría.

Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando Rodrigo Sánchez Patiño tomó la palabra para intentar hacer perder a Renzo Schuller. Sin embargo, antes de terminar correctamente el remate de su chiste, el propio Rodrigo comenzó a reírse.

Lo más divertido fue que Renzo tampoco pudo contenerse. Terminó riéndose junto a Rodrigo, lo que provocó que José Peláez y el resto de participantes estallaran de risa al ver cómo ambos perdían la compostura al mismo tiempo.

La divertida escena le permitió al equipo amarillo seguir sumando puntos en una jornada llena de bromas, ocurrencias y chistes improvisados.

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