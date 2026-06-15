X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño terminó cubierto de harina tras una divertida guerra con Renzo Schuller!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

La competencia en Me Caigo de Risa estuvo más intensa durante “El empujón”. En esta ocasión, Angie Arizaga y Rodrigo Sánchez Patiño representaron al equipo amarillo, mientras que Lita Pezo y Renzo Schuller defendieron los colores del equipo azul en una batalla de palabras contra el reloj.

Los participantes debían mencionar palabras que terminaran con la sílaba indicada por José Peláez. El equipo amarillo consiguió sumar 11 respuestas válidas, una cifra que puso presión sobre sus rivales. Sin embargo, el equipo azul no logró alcanzarlos y cerró su participación con solo 8 palabras.

Con la victoria asegurada, llegó el momento favorito del público: el castigo. Rodrigo y Angie tuvieron la misión de empujar a Renzo y Lita contra la almohada llena de harina. Rodrigo no desaprovechó la oportunidad y volvió a lanzar a Renzo con entusiasmo, mientras Angie se sumó a la travesura con un divertido almohadazo.

Cuando parecía que el equipo amarillo celebraría tranquilamente, Renzo encontró el momento perfecto para vengarse. Aprovechó que Rodrigo estaba de espaldas y le lanzó un inesperado almohadazo lleno de harina, provocando carcajadas entre todos los presentes.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

Siguiente artículo