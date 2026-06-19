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Me Caigo De Risa: Romay no conocía a “Leono” e intentó que Angie lo adivinara diciendo signos del zodiaco

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva ronda de “El Taxi”, el juego en el que los equipos azul y amarillo deben conseguir que su taxista adivine la mayor cantidad de personajes en apenas un minuto.

Esta vez fue el turno del equipo amarillo y Angie Arizaga asumió el papel de taxista, mientras Eduardo Romay debía interpretar a Leono, de Thundercats. Sin embargo, al no conocer al personaje, decidió recurrir a pistas bastante particulares.

“Al parecer soy un superhéroe”, comentó primero, para luego sorprender con frases como “No soy Geminis, no soy Piscis”, “Mi signo es de agosto” y hasta “Soy egocéntrico”. Tras varios intentos, Angie finalmente gritó “¡Leo! ¡Leo!”, mientras Eduardo respondía desesperado “¿Sí o no?” esperando que completara el nombre.

Aunque Angie estuvo muy cerca de descubrir que se trataba de Leono, las reglas le impidieron recibir más ayuda y el tiempo terminó agotándose.

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