Me Caigo De Risa: Romay no conocía a “Leono” e intentó que Angie lo adivinara diciendo signos del zodiaco

Las ocurrencias no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva ronda de “El Taxi”, el juego en el que los equipos azul y amarillo deben conseguir que su taxista adivine la mayor cantidad de personajes en apenas un minuto.

Esta vez fue el turno del equipo amarillo y Angie Arizaga asumió el papel de taxista, mientras Eduardo Romay debía interpretar a Leono, de Thundercats. Sin embargo, al no conocer al personaje, decidió recurrir a pistas bastante particulares.

“Al parecer soy un superhéroe”, comentó primero, para luego sorprender con frases como “No soy Geminis, no soy Piscis”, “Mi signo es de agosto” y hasta “Soy egocéntrico”. Tras varios intentos, Angie finalmente gritó “¡Leo! ¡Leo!”, mientras Eduardo respondía desesperado “¿Sí o no?” esperando que completara el nombre.

Aunque Angie estuvo muy cerca de descubrir que se trataba de Leono, las reglas le impidieron recibir más ayuda y el tiempo terminó agotándose.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!