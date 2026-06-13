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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Se cayó y se llevó media casa! Renzo Schuller terminó destruido en pleno cuento de princesas

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El juego “Escenario Inclinado” Luciana Arispe se convirtió en la Bella Durmiente, Alicia Mercado la malvada Malicia, Manuel Gold despistado príncipe Felpudo y Renzo Schuller el hada mayor, con un bello vestido y alas.

Tras varios intentos fallidos por despertar a la princesa, Manuel Gold decidió invocar al “Hada mayor” y apareció Renzo Schuller, quien entró asegurando que “algo raro estaba pasando”… aunque segundos después terminó cayéndose aparatosamente y saliendo disparado por la puerta.

Lejos de rendirse, el príncipe volvió a llamarlo. “Hada mayor”, gritó, y el hada regresó para revelar el secreto del conjuro. Aunque Manuel Gold no le creyó al inicio, decidieron hacer la prueba: el hada despertó a la princesa con un simple “levántate”, pero cuando el príncipe soltó un inocente “tu corona está muy bella”, Luciana Arispe cayó dormida otra vez y se llevó a Renzo Schuller por delante, quien salió volando junto a parte de la escenografía.

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