Me Caigo de Risa: ¿SU TRAJE LE DIO PODERES? Manuel Gold evitó el agua tras inesperado acierto en el primer juego de la noche
La diversión arrancó con todo en Me Caigo de Risa cuando el primer juego de la noche, “Me salpicas”, puso a prueba a los participantes con un reto tan simple como peligroso: adivinar qué había escrito Rodrigo Sánchez Patiño sobre las cosas que llevaría a una parrillada en casa de un amigo… o terminar completamente empapados.
Pero quien se robó todas las miradas antes siquiera de empezar fue Manuel Gold, quien apareció con un llamativo traje de baño enterizo de rayas rojas y blancas, provocando bromas inmediatas en el set. Incluso le pidieron que se quitara el impermeable para presumir su peculiar look, desatando carcajadas. “Miren eso, miren eso… qué maravilla”.
Ya en el juego, Manuel tuvo la complicada misión de adivinar uno de los objetos escritos por Patiño y, entre nervios y risas, lanzó una respuesta con sabor parrillero: “Rodrigo, espero que lleves chorizos”. Para sorpresa de todos, ¡acertó! y evitó el baldazo de agua que amenazaba con empaparlo a él y a Rodrigo.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!