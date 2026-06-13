Me Caigo De Risa: ¡Subestimaron a Pedro Pablo y venció de forma íncreible!

El juego “Te la compro” sacó chispas en un nuevo episodio de Me Caigo de Risa, donde Luciana Arispe, Eduardo Romay, Alicia Mercado, Julio Díaz y Pedro Pablo Corpancho pusieron a prueba qué tan rápidos son para pensar bajo presión. Sin embargo, nadie imaginó que Pedro Pablo terminaría destruyendo el juego y dejando a Julio sin palabras.

Peláez lanzó la categoría: “Objetos que encontrarías en un salón de clases”. Julio Díaz confiado apostó por diez objetos, pero luego Pedro Pablo Corpancho lanzó un ambicioso “quince”. Convencido de que no podría lograrlo, Julio Díaz le dijo: “Te la compro”, sin saber el error que acababa de cometer.

Lejos de ponerse nervioso, Pedro Pablo Corpancho arrasó y comenzó a enumerar sin respirar: “Carpeta, mota, pizarra, ecrán, proyector, silla, escritorio, examen, lapicero, mochila…”, rematando incluso con un extra para evitar cualquier duda. Entre risas, un resignado Julio Díaz solo pudo aceptar la derrota.

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