Me Caigo de Risa: ¡UN VAMPIRO, UNA MOMIA Y UNA EXPLORADORA! El sketch más absurdo de La Casa Inclinada
Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición de “La Casa Inclinada”, el juego más esperado del programa, donde los actores improvisaron en un castillo aparentemente abandonado y lleno de personajes inesperados.
Todo comenzó cuando una exploradora, interpretada por Alicia Mercado, empezó a llevarse discretamente objetos del lugar sin ser descubierta. Sin embargo, el caos arrancó cuando apareció “Drácula”, interpretado por César Ritter, saliendo de un ataúd y dejando claro su interés por conquistar a la joven: “¡Tráeme el mejor buffet! Quiero conquistar a esta chica, siento que la amo!”, gritó mientras llamaba desesperadamente a Igor, su peculiar mayordomo, interpretado por Renzo Schuller.
La locura aumentó cuando apareció una momia asistente, personaje de Rodrigo Sánchez Patiño, provocando bromas sobre la edad del conde. Pero el momento más divertido llegó cuando Julia empezó a sospechar: “Estoy sospechando lentamente que el Conde no me quiere por amor… solo por mi sangre”, desatando carcajadas en el set.
Y justo cuando el vampiro parecía dispuesto a atacar, todo se vino abajo con una inesperada tormenta y un grito desesperado: “¡Viene la tormenta!”.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!