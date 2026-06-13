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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡¿Wifles?! Rodrigo Sánchez Patiño sorprendió con peculiar respuesta en pleno juego

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego “Dame tres” puso a prueba la rapidez mental de los participantes, quienes debían responder tres elementos de una categoría en apenas cinco segundos antes de apretar el botón. Sin embargo, Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller terminaron protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche.

A Renzo Schuller le pidieron mencionar “tres lugares donde se te ha escapado un pedo”, respondiendo: “en el ascensor, acá y en mi cuarto”, provocando carcajadas en el set. Luego fue el turno de Rodrigo Sánchez Patiño, quien confundió la frase “combi llena” y respondió desconcertado.

Pero el momento que hizo explotar el estudio llegó cuando le preguntaron a Rodrigo Sánchez Patiño por “tres cosas que haces cuando te despiertas” y lanzó sin filtro: “sobarme los ojos, sobarme los pies, sobarme los wifles”, generando una ola de risas y bromas en el set.

Como si fuera poco, Renzo Schuller siguió el juego al responder sobre “tres cosas que puedes hacer con una sola mano” y volvió a mencionar los famosos “wifles”, cerrando un duelo lleno de doble sentido. Finalmente, Rodrigo Sánchez Patiño se llevó la victoria.

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