Me Caigo De Risa: ¡Ya estaban a punto de romper el récord, pero se les fue del cuello!

En el set de Me Caigo de Risa los integrantes intentaron romper el récord de “Pásame el pollo”, un reto donde debían pasarse un pollo de ule primero por las rodillas y luego devolverlo usando el cuello, sin dejar de hacerlo sonar ni dejarlo caer.

Todo comenzó sorprendentemente bien. Entre gritos de “¡Que suene, que suene!”, “¡Sí se puede!” y “¡Vamos!”, el equipo avanzaba a gran velocidad y parecía estar más cerca que nunca de lograr la meta.

Sin embargo, cuando llegó la parte más complicada del reto, ocurrió el desastre. Luciana Arispe debía pasar el pollo por el cuello a Angie Arizaga, pero al haberlo tomado desde una posición incómoda, no salió como esperaban. Cuando Angie Arizaga intentó agarrarlo, ¡el pollo terminó en el piso!

El set estalló entre los gritos de “¡No, no, no!”, mientras rodrigo lanzaba un dramático: “¡Yo me voy!”, tras perder el reto sin oportunidad de revancha. Así, el esperado récord quedó completamente descartado.

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