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Me Caigo De Risa: ¡Yiddá Eslava sacó los mejores pasos y dejó atrás a Angie Arizaga!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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La competencia entre el equipo amarillo y el equipo azul arrancó con mucha energía en “Báilamela suavecito”, un reto donde responder rápido era tan importante como resistirse a los movimientos de un bailarín profesional que intentaba desconcentrar a los participantes.

Por el equipo amarillo participó Angie Arizaga, mientras que el equipo azul apostó por Yiddá Eslava. Ambas tuvieron que demostrar reflejos, concentración y mucha capacidad para responder bajo presión mientras eran sorprendidas por una coreografía que no daba tregua.

Las risas no tardaron en aparecer. Cada intento de responder terminaba acompañado de pasos de baile, giros y movimientos inesperados que complicaban aún más el desafío. 

Finalmente, Yiddá Eslava logró imponerse con un total de 20 respuestas correctas, superando las 14 obtenidas por Angie Arizaga. Con este resultado, el equipo azul comenzó la jornada con una ventaja.

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