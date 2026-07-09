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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: ¡Yiddá Eslava y Julio Díaz nos dieron el “besito” que nadie estaba esperando!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa puso al equipo amarillo a prueba en el divertido Escenario Inclinado, donde Julio Díaz, Yiddá Eslava y Armando Machuca tuvieron que improvisar mientras intentaban mantenerse de pie sobre un piso completamente inclinado.

La historia se desarrolló en una galería de arte, donde Yiddá Eslava interpretó a una estudiante que visitaba la exposición de su profesor, interpretado por Armando Machuca, junto a su pareja, Julio Díaz. Desde el inicio, Julio Díaz no dejó de quejarse porque prefería quedarse viendo una “pichanga” antes que recorrer la muestra, mientras Yiddá Eslava intentaba evitar que hiciera el ridículo diciéndole: “Tú solo mira el cuadro y di: ‘Ah, muy interesante'”.

Sin embargo, el momento que hizo estallar las risas llegó cuando Julio Díaz, en medio de su dramática actuación, le pidió un “besito” para calmarse. Para sorpresa de todos, Yiddá Eslava aceptó y le dio un tierno beso, provocando la euforia del público.

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