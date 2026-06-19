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ME CAIGO DE RISA

¡Pidieron más chocolate y terminó cayéndose todo! Lita Pezo protagonizó inesperada caída en MCDR

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En el último reto de la noche de Me Caigo de Risa, el Equipo Azul tuvo que enfrentarse a El Escenario Inclinado, una dinámica en la que los participantes deben improvisar mientras actúan sobre una plataforma inclinada.

Para esta ocasión, el escenario se convirtió en un restaurante francés donde Alicia Mercado interpretó a una chef, Lita Pezo a su asistente y mesera, Paloma Fiuza a una exigente crítica gastronómica y Renzo Schuller a un cliente común. Sin embargo, la chef y su ayudante confundieron al personaje de Renzo con el verdadero crítico y comenzaron a atenderlo con todas las atenciones, mientras ignoraban por completo a Paloma.

El momento más divertido llegó cuando Renzo Schuller pidió más chocolate para su postre. De inmediato, Lita Pezo empezó a gritar “¡Más chocolate!”, provocando que un líquido negro cayera desde el techo directamente sobre ellos. En medio del caos, la cantante perdió el equilibrio, intentó sostenerse de la escenografía y terminó cayéndose junto con parte del decorado, mientras Renzo Schuller solo atinaba a exclamar: “¡Wi-wi, se nos fue, wi-wi!”.

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