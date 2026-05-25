“Quiero que conozcan a la Alicia más divertida”: Alicia Mercado se alista para sorprender en Me Caigo de Risa

La familia disfuncional de Me Caigo de Risa sigue creciendo y Alicia Mercado ya está lista para asumir el reto. La actriz y conductora confesó sentirse emocionada, aunque también nerviosa, por esta nueva experiencia en Latina.

“Estoy muy contenta de ser parte de esta familia disfuncional, en el mejor sentido de la palabra”, comentó entre risas, asegurando que tiene muchas ganas de descubrir los juegos y retos que vivirá en el programa.

Alicia también destacó que este formato le permitirá mostrarse tal como es, dejando atrás por momentos los personajes de la actuación y conducción. “Quiero que el público conozca a la Alicia divertida, ocurrente, que se equivoca y también ama competir”, señaló.

Además, confesó que su gran premisa será volver a jugar “como una niña” y dejarse sorprender por la improvisación.