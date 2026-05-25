“Siempre vengo a ganar”: Eduardo Romay promete diversión y autenticidad en Me Caigo de Risa

Me Caigo de Risa continúa calentando motores y en Latina conversamos con Eduardo Romay, uno de los nuevos convocados del programa, quien confesó estar emocionado por este divertido reto, aunque también un poco intimidado por el talento del elenco.

“Estamos con tanto actor e improvisador que son unos cracks, a veces son tan rápidos que uno se queda frío”, comentó entre risas. Sin embargo, destacó el compañerismo detrás de cámaras, algo que ha hecho la experiencia mucho más ligera.

Aunque asegura llegar con espíritu competitivo, Romay dejó claro que también busca disfrutar del proceso. “Yo siempre vengo a ganar, pero si para ganar tengo que perder, es parte de”, señaló.

Además, espera mostrarse tal como es y conectar con el público desde su lado más espontáneo y divertido: “Queremos divertirnos entre nosotros para que la gente también se involucre”.