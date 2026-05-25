“Quiero que se maten de risa”: Julio Díaz promete sorprender en Me Caigo de Risa
Me Caigo de Risa sigue sumando grandes talentos y uno de los nuevos convocados es Julio Díaz, quien confesó sentirse emocionado y ansioso por este nuevo reto televisivo. El actor aseguró que aún procesa haber sido elegido para formar parte del programa.
“Estoy contento, expectante y ansioso para ver qué es lo que va a pasar”, comentó Julio, quien señaló que su experiencia en la improvisación podría convertirse en una herramienta clave para enfrentar los divertidos desafíos del espacio.
Aunque reconoce que todavía no sabe qué faceta de su personalidad conocerá el público, Díaz promete mostrarse de forma auténtica y entregarlo todo en cada juego. “No sé si me van a conocer picón, divertido o nervioso, pero quiero que me conozcan”, señaló. Eso sí, dejó una promesa clara: hará “todo lo posible para que se maten de risa”.