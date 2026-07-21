X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller improvisó una inesperada broma con Yiddá Eslava y desató las carcajadas!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

La creatividad volvió a ser protagonista en Me Caigo de Risa con un reto en el que Alicia Mercado y Eduardo Romay, por el equipo amarillo, se enfrentaron a Angie Arizaga y Renzo Schuller, del equipo azul.

La dinámica consistía en construir una historia entre todos, pero con una condición: cada participante debía continuar el relato utilizando la siguiente letra del abecedario. Así, fueron dando vida a una divertida escena en la que Renzo interpretaba a un invitado que no quería retirarse de una fiesta infantil, mientras los demás completaban la historia con cada turno.

Uno de los momentos más graciosos llegó cuando Renzo exclamó: “¡Llegó la piñata!” y señaló, entre bromas, la blusa de  Yiddá Eslava. La inesperada ocurrencia tomó por sorpresa a todos y provocó una ola de risas en el estudio.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo