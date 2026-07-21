¡Renzo Schuller improvisó una inesperada broma con Yiddá Eslava y desató las carcajadas!

La creatividad volvió a ser protagonista en Me Caigo de Risa con un reto en el que Alicia Mercado y Eduardo Romay, por el equipo amarillo, se enfrentaron a Angie Arizaga y Renzo Schuller, del equipo azul.

La dinámica consistía en construir una historia entre todos, pero con una condición: cada participante debía continuar el relato utilizando la siguiente letra del abecedario. Así, fueron dando vida a una divertida escena en la que Renzo interpretaba a un invitado que no quería retirarse de una fiesta infantil, mientras los demás completaban la historia con cada turno.

Uno de los momentos más graciosos llegó cuando Renzo exclamó: “¡Llegó la piñata!” y señaló, entre bromas, la blusa de Yiddá Eslava. La inesperada ocurrencia tomó por sorpresa a todos y provocó una ola de risas en el estudio.

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