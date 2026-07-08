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ME CAIGO DE RISA

¡Renzo Schuller pierde el hilo de la canción y desata las risas de todo el elenco de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Las risas no tardaron en aparecer durante una nueva dinámica musical de Me Caigo de Risa, donde los participantes debían cantar una frase y, en cada turno, repetir toda la secuencia agregando una nueva línea.

El reto fue aumentando de dificultad conforme la canción se hacía más larga, obligando a los integrantes a poner a prueba tanto su memoria como su capacidad de improvisación.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando fue el turno de Renzo Schuller. Mientras intentaba recordar toda la secuencia, el conductor se quedó completamente en blanco y olvidó cómo continuaba la canción.

Entre risas, el propio Renzo reconoció que ya no recordaba la letra, provocando que sus compañeros y el público estallaran en risas por la forma en que reaccionó al quedarse sin respuesta.

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