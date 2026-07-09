Comisión Permanente sesiona hoy: incluyen en agenda ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal

Este jueves 9 de julio, desde las 9:00 a.m., la Comisión Permanente del Congreso sesiona en el Hemiciclo del Parlamento. El Poder Legislativo debatirá el proyecto de ley 14337, que pretende modificar el Código Penal Peruano para incorporar los delitos de lesa humanidad. La iniciativa, que fue presentada por la bancada de Fuerza Popular, se aprobó en primera votación por 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones el pasado 23 de junio.

En aquella ocasión, Flor Pablo, Sigrid Bazán y Ruth Luque presentaron una reconsideración al sufragio realizado; sin embargo, esta fue rechazada con 56 votos en contra, 42 a favor y 3 abstenciones. “Esta ley va a obstaculizar que las familias encuentren justicia y que los procesos sean revisados. (…) El fujimorismo va a hacer gobierno y debe ser el primero en garantizar justicia para todos y no promover estas leyes de última hora que benefician la impunidad”, mencionó Pablo en ese momento.

También se colocó en agenda el proyecto de ley 12736, que propone modificar los artículos 66 y 68 de la Ley Universitaria. Su objetivo es permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. Esta disposición provocó manifestaciones de los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes se opusieron a una posible prolongación del mandato de la rectora Jeri Ramón.

Asimismo, se incluyó el proyecto de ley 5262, que propone crear el distrito de Tambo del Ene, en la provincia de La Convención, en Cusco. Hace dos semanas, el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, encabezó una protesta en Lima, junto a comuneros asháninkas, para exigir el archivamiento de la propuesta, ya que afectaría el territorio de su región.



OTROS DICTÁMENES

También se colocó en agenda de la Comisión Permanente el debate de dictámenes de diversas temáticas. Por ejemplo, el proyecto de ley 9834 dispone entregar una bonificación a las personas víctimas de terrorismo y sus beneficiarios individuales que participen en concursos públicos de méritos realizados por las entidades y organismos del Estado. La iniciativa fue presentada por la bancada del Bloque Magisterial.

En el caso del proyecto de ley 9406, se busca declarar de interés nacional la construcción del Hospital de Apoyo San Martín de categoría II-1 en el distrito de Unión Progreso de la provincia de La Mar, región de Ayacucho. En cuanto al proyecto de ley 9503, la idea es rescatar financieramente y dar asistencia económica a los pequeños agricultores afectados por la crisis hídrica en el departamento de Piura.

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