¡Yiddá Eslava dejó sin palabras a Renzo Schuller con un inesperado chiste en Me Caigo De Risa!

Las bromas volvieron a ser protagonistas en Me Caigo de Risa durante una divertida ronda en la que los participantes debían hacer reír a su rival con un chiste, mientras el otro intentaba mantener la compostura.

En esta ocasión, Yiddá Eslava tomó la palabra y sorprendió a Renzo Schuller con una ocurrencia que nadie esperaba. Sin dudarlo, lanzó un chiste relacionado con él que dejó al conductor completamente desconcertado.

La reacción de Renzo fue inmediata: se quedó sorprendido mientras el resto del elenco estallaba en carcajadas por la inesperada broma. Incluso, José Peláez interrumpió el momento para señalar, entre risas, que el comentario merecía una tarjeta amarilla por lo atrevido del chiste.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!