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ME CAIGO DE RISA

¡Yiddá Eslava protagonizó un divertido ingreso junto a Manuel Gold y Eduardo Romay en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El Escenario Inclinado volvió a regalar una de las improvisaciones más divertidas de Me Caigo de Risa. En esta ocasión, Manuel Gold y Eduardo Romay interpretaban a dos ladrones que buscaban escapar por un túnel, cuando apareció un inesperado personaje.

Se trataba de Yiddá Eslava, quien dio vida a un simpático ratón que necesitaba atravesar un pequeño espacio para continuar su camino. Para lograrlo, pidió ayuda a los dos personajes, quienes rápidamente comenzaron a darle indicaciones y a buscar la mejor forma de que pudiera pasar.

Entre bromas y ocurrencias, Manuel y Eduardo intentaron facilitarle el recorrido, mientras animaban al “ratón” para que avanzara. Sin embargo, el reducido espacio y la inclinación del escenario hicieron que la escena se volviera cada vez más caótica y divertida.

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