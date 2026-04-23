¡Yo Soy gana a mejor programa de entretenimiento en los premios Luces!

El programa Yo Soy fue reconocido como mejor programa de entretenimiento en los Premios Luces, en una ceremonia realizada este jueves 23 de abril.

Durante el discurso, Ricardo Morán agradeció al público y resaltó el impacto del formato a lo largo de los años: “Muchas gracias a toda la gente que confió hace 14 años en un programa que nadie conocía y que nos permitió darle un escenario a su talento… no solo a la vida de los participantes, quienes terminan teniendo carreras y viviendo de lo que aman hacer, sino también de los conductores, jurados y todo el equipo técnico y operativo”.

Al escenario también subieron Alexandra Olaechea, Ana María Roca-Rey, Mauri Stern y Diana Sánchez, quienes celebraron junto al equipo este importante reconocimiento.

El galardón reafirma la vigencia del espacio, que continúa siendo una vitrina para nuevos talentos en el país.