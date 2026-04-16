Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante se lleva la victoria frente a Federico Moura por voto unánime!
La batalla entre el imitador de Federico Moura y el consagrado Pedro Infante dejó momentos de alto nivel, pero con un claro ganador. Federico apostó por una presentación cargada de juego escénico y conexión con el público, lo que fue ampliamente valorado por el jurado.
Sin embargo, pese a su despliegue corporal y actitud, se le cuestionó la falta de precisión en el timbre vocal, un aspecto clave en esta etapa de la competencia. Incluso se destacó que su imitación había sido más exacta en presentaciones anteriores.
Por su parte, Pedro Infante, mostró una evolución notable: mejor dicción, menor tensión y un timbre más cercano al original, lo que fortaleció su interpretación. Finalmente, el jurado votó de manera unánime, dándole la victoria a Pedro Infante.
