¡ESTE SÁBADO 29 DE AGOSTO el elenco de Valentina Valiente llega a Minka Callao!

Este sábado 29 de agosto, el elenco de la novela que ha conquistado al público llegará a la Plaza Central del Minka Callao para compartir una tarde especial con sus fanáticos. ¡Una cita imperdible para todos los seguidores de Valentina Valiente!

Desde las 4:00 de la tarde, los asistentes podrán conocer de cerca a sus artistas favoritos y ser parte de una esperada firma de autógrafos.

La jornada promete estar llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables para toda la familia junto a los protagonistas de Valentina Valiente.

Si eres fanático de la novela, esta es tu oportunidad para encontrarte con los actores y vivir una tarde diferente.

¡Este sábado desde las 4:00 p. m. te esperamos en la Plaza Central del Minka Callao junto al elenco de Valentina Valiente!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!