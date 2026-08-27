Yo Soy Castings 2026: ¡Jungkook regresó, reunió a los demás integrantes por redes y juntos buscan interpretar a BTS!

Enzo, Jorlan, Baeron, Rivas, Jesús, Fabiano y Fernando llegaron a los castings de Yo Soy para asumir un reto diferente: interpretar juntos a BTS. Para lograrlo, tuvieron que formar un equipo prácticamente desde cero y trabajar en tiempo récord.

Enzo, quien ya había participado anteriormente en el programa, contó que decidió buscar a los demás integrantes a través de una convocatoria en redes sociales, pues consideraba que interpretar a un grupo como BTS requería de una propuesta colectiva y no de una presentación como solista.

Así fue como conoció a Jorlan, Baeron, Rivas, Jesús, Fabiano y Fernando, con quienes comenzó a trabajar en la preparación de esta audición. Lo más llamativo fue que solo tuvieron alrededor de tres semanas para ensayar, aunque aseguraron que se reunieron prácticamente todos los días para conseguir una presentación coordinada.

Sobre el escenario, uno de los detalles que más llamó la atención del jurado fue la manera en que los integrantes lograron compartirse los micrófonos durante la presentación, pese a que no había suficientes para todos. El movimiento fue tan coordinado que incluso fue destacado como una muestra de que estaban pendientes de sus compañeros.

Además, el jurado reconoció que el grupo tiene potencial y resaltó la capacidad de varios de sus integrantes para cantar. Sin embargo, también les recomendaron trabajar con mayor energía la parte corporal y escénica para representar mejor la actitud de BTS.

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