Yo Soy Castings 2026: ¡Estudió a imitadores de Nino Bravo de otros países y llega con una nueva voz!
Walter Alburuqueque, representante de Chiclayo, llegó a los castings de Yo Soy dispuesto a demostrar cuánto ha trabajado su interpretación de Nino Bravo.
El participante contó que, cuando se propone alcanzar un objetivo, busca constantemente referentes que puedan ayudarlo a mejorar. Para perfeccionar su propuesta, incluso se dedicó a investigar a imitadores de Nino Bravo que participaron en programas de otros países, con la intención de rescatar los mejores elementos de cada presentación.
Pero su preparación no quedó ahí. Walter también recibió consejos de antiguos participantes de Yo Soy, quienes reconocieron que tenía una buena voz y lo motivaron a continuar trabajando para conseguir una imitación mucho más sólida.
Todo este proceso pareció dar frutos sobre el escenario. Al escucharlo, el jurado quedó sorprendido por la evolución que mostró el participante y destacó que su propuesta era muy diferente a la que había presentado anteriormente.
La transformación vocal de Walter llamó especialmente la atención y fue reconocida como una muestra del trabajo que realizó para acercarse cada vez más al estilo del recordado cantante español.
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