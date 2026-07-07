JNE advierte que déficit de S/ 589 millones pone en riesgo las Elecciones Regionales y Municipales de octubre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que su institución, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tienen un déficit presupuestal de 589.52 millones de soles, lo que pone en riesgo la organización de las Eleciones Regionales y Municipales (ERM) de este año.

En conferencia de prensa con los demás representantes de las entidades, aseguró que si no se llegan a entregar estos recursos, los comicios del próximo 4 de octubre podrían aplazarse y, en consecuencia, se tendría que prolongar la vigencia de las autoridades locales actuales. En ese sentido, precisó que el JNE requiere 103.51 millones de soles, la ONPE 433.21 millones de soles y el Reniec 52.80 millones de soles.

“Queremos garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y transparentar a la comunidad, a la ciudadanía, porque hemos entrado a un punto muerto, donde no nos están dando los recursos y no queremos improvisar, sino que queremos planificar, queremos fortalecer la capacidad operativa y que las instituciones electorales cuenten oportunamente con todos los recursos”, manifestó.

ONPE BRINDA DETALLES

El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó que el dinero que se necesita estará destinado a la producción, ensamblaje y despacho del material electoral, además de otros trabajos operativos, como la impresión de las cédulas de sufragio y la contratación del personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). “Entre julio y agosto necesitamos 265 991 921 soles, solamente para la operación de las ODPE”, indicó.

“Luego tenemos 166 913 508 millones para la operación desde Lima, porque hay que hacer la transmisión y monitoreo de la franja electoral, que viene desde el 5 de agosto hasta el 1 de octubre”, añadió

En total, se tiene previsto que más de 6 millones de personas participen de las ERM 2026, en 1.984 centros poblados, para elegir a 25 gobiernos regionales, 196 aclaldes provincilaes y 1.986 alcaldes distritales.

RENIEC SUSPENDIÓ SERVICIOS

Por su parte, Carmen Velarde, jefa de la Reniec, aseguró que desde inició su gestión, el pasado 31 de agosto del 2020, la entidad que representa viene sufriendo “constantemente de una asfixia presupuestal, donde se nos ha venido retirando presupuesto de manera constante”. En ese sentido, afirmó que en el 2025 se le retiró al Reniec 82 millones de soles y que el próximo año se le sustraerá 100 millones de soles.

Mencionó que, debido a esta situación, solo hay tarjetas para imprimir DNI electrónico hasta el 31 de agosto de este año, y que han tenido que dejar de atender de noche y fines de semana. También se vieron obligados a suspender 400 campañas itinerantes, “afectando a 30 mil peruanos que iban a obtener su documento, actualizarlos en zonas alejadas”.

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

El sorteo de miembros de mesa para las ERM 2026 se realizarán el próximo domingo 24 de julio, recordó la ONPE por medio de sus redes sociales. Serán designados más de 817 mil ciudadanos a nivel nacional para ejercer el papel de miembros titulares y suplentes. Las capacitaciones se realizarán de forma presencial el 20 y 27 de septiembre.

Para la jornada central de sufragio se instalarán 10 mil locales en más de 1.000 distritos y 2.000 centros poblados. El padrón definitivo, aprobado por el JNE y remitido por el Reniec, está compuesto por 26 314 000 millones de personas que serán llamadas a votar.

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