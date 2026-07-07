Fiestas Patrias: embanderamiento será obligatorio del 15 al 31 de julio con multas de hasta S/5.500

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que, con motivo de las actividades por los 205 años de la independencia del Perú, será obligatorio el embanderamiento de viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados especialmente en el Cercado de Lima, pero también en el resto de distritos de la capital.

La obligatoriedad estará vigente entre el 15 y el 31 de julio y tiene como finalidad reforzar en la población el civismo y el respeto de los símbolos patrios durante las Fiestas Patrias. De igual forma se indicó que deberán cumplir con las disposiciones establecidas para evitar sanciones.

De acuerdo a lo dispuesto, la bandera deberá ubicarse en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta, no puede colocarse en ventanas, balcones o puertas. Solo se permite una candela por cada inmueble.

En este sentido, se precisa que no se pueden usar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias bajo pena de multa. De no cumplirse con lo señalado, se dará inicio al procedimiento administrativo sancionador con la futura aplicación de multas.

MULTAS HASTA POR S/5.500

En tanto, la Municipalidad de Lima informó que las multas en el Centro Histórico de Lima serán de S/1.375 y que para los inmuebles ubicados en otros distritos será de S/550. También advirtió que alterar el diseño original de la bandera de manera ofensiva constituye una infracción grave, sancionada con una multa de S/5.500.

Finalmente, antes de aplicar las sanciones, la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima desarrollará una campaña informativa dirigida a propietarios de viviendas y establecimientos comerciales con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario de la norma mediante notificaciones y acciones de orientación.

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