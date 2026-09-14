Gisela Valcárcel llega en setiembre a “Valentina Valiente”: ¿Cuál será su rol en la novela?

En setiembre, Gisela Valcárcel llega a Valentina Valiente y los seguidores se han mostrado muy expectantes por conocer más detalles de cuál será su rol en la producción de Latina Televisión. La expectativa creció en el público tras el lanzamiento del primer avance que confirma su participación en la novela familiar.

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En las secuencias, se observa a Gisela Valcárcel atenta a las pautas e indicaciones técnicas brindadas por el director del proyecto, demostrando su incorporación al ritmo de trabajo del equipo de producción en las jornadas de filmación.

Uno de los momentos más comentados de la entrega es el afectuoso encuentro entre la presentadora y Miguel Zuloaga, productor general de Valentina Valiente, quienes se dieron un emotivo abrazo durante las grabaciones.

Con esta aparición, la conductora marca su retorno a la televisión, mientras que la producción confirmó que en los próximos días se darán a conocer nuevos detalles sobre su personaje y su impacto en la historia.

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