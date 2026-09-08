Valentina Valiente capítulo 132: ¡Jenny le cuenta a Rita y Valentina que Gabo está viviendo con Bárbara!

Tocan la puerta de Jenny y ella no puede evitar sorprenderse al ver a Valentina junto a Rita. Sin tapujos, le pregunta a Rita qué hace ahí, y esta le responde que vino a disculparse por el comportamiento soberbio que tuvo con ella. Rita reconoce que fue un error total no haberla valorado como la verdadera amiga que es, sobre todo porque Jenny estuvo presente en sus momentos más difíciles. Por todo eso, le dice que la aprecia muchísimo y le pide, de corazón, que la disculpe.

A pesar de mostrarse un poco fría al principio, Jenny termina aceptando las disculpas, aunque le deja claro algo importante: “solo perdono una vez”. Rita, feliz por haber logrado reconciliarse, no duda en abrazarla con cariño. Sin embargo, Jenny corta ese momento tan emotivo para contarles algo que no se esperaban: la nueva convivencia de Gabo con Bárbara, una noticia que deja a Rita y Valentina completamente sorprendidas.

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