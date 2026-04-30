¡Peláez sorprende hoy con participación especial en Valentina Valiente!

El reconocido conductor y figura de televisión José Peláez aparecerá en el capítulo de hoy de Valentina Valiente con una divertida participación especial que no pasará desapercibida para los televidentes.

Peláez hará un cameo interpretando a un amigo de Gabo, protagonizando una escena cargada de humor y sarcasmo. En su breve aparición, el personaje conversa por teléfono celebrando que le reactivaron las tarjetas y comentando con ironía el nuevo negocio de su amigo.

“No le doy ni dos meses a ese emprendimiento”, lanza entre risas, dejando claro el tono relajado y pícaro de la secuencia.

La inesperada presencia de Peláez promete sacar más de una sonrisa a los seguidores de la novela, quienes verán al exconductor de El Gran Chef Famosos en una faceta distinta dentro de la ficción.

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