“Si vas a escoger ser actor, vas a sufrir mucho… pero voy a ser feliz”: Roberto Moll y el camino que lo llevó a “Valentina Valiente”

El reconocido actor Roberto Moll, quien da vida a Edmundo Echegaray, abuelo de Valentina, repasó algunos de los momentos más importantes de su vida y carrera durante una entrevista con Latina Digital, donde habló sobre su amor por la actuación y las decisiones que marcaron su camino.

Aunque hoy es uno de los actores más recordados de la televisión, Moll confesó que seguir su vocación no fue sencillo. Su madre intentó persuadirlo para elegir una profesión más estable, advirtiéndole las dificultades del oficio. “Es que si vas a escoger ser actor, vas a sufrir mucho”, recordó. Sin embargo, él tuvo clara su respuesta: “Pero voy a ser feliz”.

El actor también recordó su etapa internacional, marcada por una intensa formación teatral y años de viajes por el mundo. “En ocho años me tocó actuar en 33 países del mundo”, comentó sobre su experiencia con el prestigioso grupo venezolano Rajatabla.

Además, sorprendió al revelar que inicialmente rechazó protagonizar una telenovela. “Yo no hago telenovelas, yo soy un actor de teatro de arte”, confesó sobre su primera reacción antes de aceptar el recordado papel de Mariano Tobar en Carmín, producción que terminó convirtiéndose en un fenómeno televisivo.

Hoy, con una trayectoria de décadas, Roberto Moll asegura que sigue encontrando motivación en el escenario y frente a cámaras. “La emoción y el misterio de la actuación me han mantenido vivo”, concluyó.

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