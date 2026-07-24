Valentina Valiente capítulo 101: ¡Alejandro aparece devastado en reunión del proyecto y Valentina no puede evitar notarlo!

La reunión del proyecto para llevar agua a San Jerónimo toma un giro inesperado cuando Alejandro aparece en un estado que preocupa a todos los presentes. Tras su separación de Valentina, el joven llega visiblemente afectado, con evidentes signos de haber pasado una noche llena de alcohol.

Mientras los asistentes se concentran en los avances del proyecto, Valentina no puede evitar notar el aspecto de Alejandro, quien incluso llega con olor a alcohol, dejando en evidencia el difícil momento emocional que atraviesa.

Aunque ambos intentan mantener la compostura durante la reunión, la tensión entre ellos es inevitable y el encuentro deja claro que la ruptura sigue afectándolos profundamente.

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