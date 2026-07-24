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ME CAIGO DE RISA

¡Angie Arizaga retiró el mantel de la mesa sin botar nada y sorprendió a todos en el reto!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Angie Arizaga protagonizó uno de los momentos más sorprendentes de Me Caigo de Risa al demostrar toda su precisión y concentración en un reto donde cada movimiento era clave.

La participante se enfrentó a una prueba de habilidad en la que debía retirar un mantel de una mesa sin que los objetos colocados encima se movieran de su lugar. Aunque parecía una misión complicada, Angie realizó el movimiento con mucha seguridad.

Para sorpresa de todos, logró completar el reto sin que absolutamente nada cayera, provocando la reacción del elenco y del público, quienes celebraron su increíble precisión.

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