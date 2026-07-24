¡El misterio continúa! Franco Cabrera sigue tras las pistas del regreso de Yo Soy 2026

Luego de interrogar a Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara en busca de respuestas sobre el esperado regreso de Yo Soy 2026, Franco Cabrera continúa con su investigación. Esta vez, una nueva pista lo acerca más que nunca a descubrir qué está ocurriendo en Latina.

En el más reciente video promocional, el conductor insiste en obtener respuestas, pero el misterio continúa. Además, la aparición de un inesperado indicio: “Algo está pasando en Latina”, aumenta aún más la expectativa de los seguidores del programa.

Además, el avance recuerda que quienes sueñan con convertirse en el próximo gran imitador del país aún pueden enviar su casting al 964 598 998 y tener la oportunidad de formar parte de la nueva temporada. Con cada nueva pista, Franco Cabrera sigue sumando detalles y deja claro que el esperado regreso de Yo Soy está cada vez más cerca.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.