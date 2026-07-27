Valentina Valiente capítulo 102: ¡Bryan y Jenny visitan a Gabriel tras su liberación, pero la tensión se apodera del momento!

Bryan decide visitar a Gabriel junto a Jenny para agradecerle personalmente el apoyo que le brindó durante su proceso judicial y la ayuda que recibió para recuperar su libertad.

Al llegar a su casa, Gabriel los recibe con cordialidad e incluso les ofrece compartir una cerveza. Bryan aprovecha el encuentro para expresarle lo agradecido que está por todo lo que hizo por él, asegurando que jamás olvidará el respaldo que le dio en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Sin embargo, mientras Bryan habla con total naturalidad y emoción sobre lo feliz que está de volver a estar junto a Jenny, el ambiente se vuelve cada vez más incómodo. Tanto Gabriel como la joven intercambian miradas cargadas de tensión, dejando en evidencia que ambos ocultan un secreto que Bryan aún desconoce.