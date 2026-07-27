Valentina Valiente capítulo 102: ¡Elsa y Jenny protagonizan una emotiva charla antes de la boda!

Elsa y Jenny regalaron uno de los momentos más emotivos antes de la esperada boda con Wilfredo. Al verla lista con su vestido de novia, Jenny no pudo evitar recordar los años en los que su madre la preparaba para ir al colegio mientras compartían las mañanas juntas.

Conmovida, Elsa recordó lo difícil que fue salir adelante tras la ausencia del padre de sus hijos y confesó que siempre hizo todo lo posible por llenar ese vacío. Sin embargo, Jenny la tranquilizó asegurándole que nunca les faltó amor y que ella siempre logró hacerlos felices.

Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, madre e hija se expresaron el inmenso cariño que sienten, en una conversación cargada de gratitud y emociones, justo antes de que Elsa inicie una nueva etapa de su vida junto a Wilfredo.

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