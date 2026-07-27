Valentina Valiente capítulo 102: ¡Don Edmundo ayuda a Valentina a iniciar la exhumación de los restos que serían de su madre!

Don Edmundo reafirma su compromiso con Valentina y la acompaña en uno de los momentos más importantes de su vida: la búsqueda de la verdad sobre su madre.

Durante una reunión, la abogada explica que ya se encuentran preparando toda la documentación necesaria para solicitar la exhumación de los restos de una mujer que podría ser Rosa, la madre de Valentina.

La especialista detalla que el procedimiento requiere varios pasos legales y sanitarios, entre ellos la autorización de un juez, la intervención de peritos y la posterior toma de muestras para realizar una prueba de ADN que permita confirmar la identidad de los restos.

Aunque el proceso recién comienza, Don Edmundo deja en claro que seguirá apoyando a Valentina hasta el final. Por su parte, Marianela le asegura que hará todo lo posible para que obtenga las respuestas que tanto ha buscado durante años.

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