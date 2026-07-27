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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: ¡Lo levantaron como si no pesara nada! Daniel Menacho respondió preguntas de cabeza y dejó a todos sin palabras con su récord

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, Daniel Menacho protagonizó uno de los momentos más sorprendentes del juego “Báilamela Suavecito”. Mientras Peláez le lanzaba preguntas de cultura general a toda velocidad, Oreykel, bailarín profesional, lo cargaba por todo el escenario con impresionantes piruetas.

Lejos de perder la concentración, Menacho respondió correctamente sobre geografía, cine, matemáticas y cultura general, incluso cuando estaba completamente de cabeza o girando por los aires. Su liviana contextura permitió que el bailarín lo levantara con total facilidad, regalando una secuencia tan espectacular como divertida.

Al finalizar los dos minutos, Peláez confirmó que Daniel Menacho alcanzó 22 respuestas correctas, dándole el punto al equipo amarillo.

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