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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: Lo que empezó como un rumor terminó en una conspiración sobre Eduardo Romay

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, el juego “Ni sí, ni no” convirtió a Eduardo Romay en el protagonista de la noche. Todo comenzó cuando Peláez lanzó un chisme ficticio relacionado con el tema del yate, asegurando, entre risas, que Romay “estuvo ahí, pero nadie lo vio porque estaba buceando”.

A partir de ese momento, Daniel Menacho inició la cadena del rumor y cada participante fue agregando un detalle todavía más absurdo. Luciana Arispe aseguró que Eduardo Romay había vendido el material, mientras Yiddá Eslava añadió que incluso había alquilado el yate.

El momento alcanzó su punto más gracioso cuando Julio Díaz, completamente metido en el personaje, afirmó que “Romay grabó, editó y mandó todo el reportaje”, provocando nuevas risas en el estudio. Finalmente, Paloma Fiuza y Angie Arizaga cerraron la cadena de la mejor manera posible.

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