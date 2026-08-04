Valentina Valiente capítulo 107: Beto es la persona detrás del chantaje a Frida y pide un millón de dólares

Beto, el exvigilante del edificio donde vive Alejandro, cita a Macarena y Frida para ajustar cuentas. Convencido de que Macarena arruinó su vida, les recuerda que perdió su empleo por haberla ayudado a ingresar al departamento de Alejandro sin autorización.

“Por ayudar a su hija terminé perdiendo mi chamba de portero“, reclama Beto, recordando que, cuando buscó apoyo, Macarena lo rechazó sin contemplaciones. Aunque ella reconoce su error e intenta disculparse, él deja claro que el daño ya está hecho. “Mi esposa me dejó y ahora solo veo a mis hijos los fines de semana“, confiesa con evidente resentimiento.

Intentando mantener la calma, Frida le pregunta qué busca con ese encuentro. La respuesta deja a madre e hija completamente paralizadas: Beto exige un millón de dólares como “indemnización” por todo lo que sufrió y, además, quiere quedarse con el auto de Macarena.

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