Brasil retira a su embajador argentino por insultos de Javier Milei a Lula da Silva

El gobierno de Brasil, a través de un comunicado oficial, anunciaron la expulsión del embajador argentino de Brasilia, Daniel Raimondi, y decidieron no enviar a su embajador brasileño a Buenos Aires por los insultos proferidos del presidente Javier Milei a su par Luiz Inácio Lula da Silva.

Los antecedentes remontan a una ceremonia donde Milei se refirió al mandatario brasileño como un “presidiario y ladrón” durante un discurso cargado de ofensas en el territorio brasileño. En su ponencia, acusó a Lula de “despilfarrar” el tesoro público. Por último, el líder de la derecha argentina apoyó abiertamente a Flavio Bolsonaro, actualmente detenido por intento de golpe de Estado y principal rival de Lula en las elecciones presidencial de octubre 2026.

Con estos antecedentes, las relaciones diplomáticas entre ambos países ahora se mantendrán solo a nivel de encargados de negocios hasta que cesen los ataques verbales de Milei, según indicó el gobierno brasileño.

Por estos incidentes dentro del territorio carioca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamó a consulta urgente a su representante en Argentina, Julio Bitteli, y al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi para pedir explicaciones.

A pesar de las acciones diplomáticas aplicadas por Brasil, Milei arremetió nuevamente contra el mandatario da Silva en una entrevista en La Casa Streaming: “Esperemos que Brasil se pinte de azul por el bien de los brasileños. Sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno”.

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