Valentina Valiente capítulo 107: Leo regresa de Estados Unidos y Rocky queda sorprendido

Mientras Rocky y Rita descansaban en casa, el sonido del timbre los despertó. Convencida de que se trataba de Jenny, Rita insistió para que Rocky fuera quien abriera la puerta.

Todavía adormilado y renegando al creer que su hermana había olvidado las llaves otra vez, Rocky caminó hasta la entrada sin imaginar la sorpresa que lo esperaba.

Al abrir la puerta, quedó completamente paralizado al encontrarse frente a frente con Leo, su padre quien lo saludó como si el tiempo no hubiera pasado, mientras Rocky apenas pudo reaccionar del shock.

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