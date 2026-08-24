Valentina Valiente capítulo 121: ¡Alejandro se entera que Beto era uno de los secuestradores de Frida!

Las investigaciones sobre el secuestro de Frida empiezan a dar nuevos resultados. Don Edmundo recibe información que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido y decide compartirla con Alejandro.

Mientras conversan sobre otros asuntos, Edmundo le cuenta que las autoridades lograron identificar a uno de los hombres involucrados en el secuestro. Sin embargo, el sospechoso fue encontrado muerto.

“Han identificado a uno de los secuestradores. Apareció muerto”, le explica Edmundo a Alejandro, quien recuerda haber visto la noticia.

Cuando Edmundo menciona el nombre del hombre identificado como Humberto Correa, Alejandro queda completamente sorprendido e inmediatamente relaciona ese nombre con alguien que conocía y revela un detalle que podría cambiar el rumbo de la investigación: “El portero de mi edificio”.

La revelación deja a Edmundo sorprendido y hace que ambos comiencen a preguntarse qué vínculo podría existir entre aquel hombre y el secuestro de Frida.

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