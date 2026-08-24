Yo Soy Castings 2026: ¡Robert Smith regresa y promete no soltar su personaje hasta llegar a conciertos!
Renato Ramón regresó al escenario para interpretar nuevamente a Robert Smith, personaje que ya había presentado la temporada pasada. Tras recibir el respaldo del público en redes y un comentario de Ricardo Morán sobre trabajar una versión más joven del artista, decidió volver a intentarlo. “No pienso soltarlo hasta pisar la noche de galas”, aseguró.
Esta vez, Renato llegó con una caracterización más joven y presentó Friday I’m in Love. Jely Reátegui destacó que había estudiado los movimientos del cantante, pero le pidió profundizar en la actuación interna para que sus gestos surgieran de manera más natural.
Cachín resaltó la evolución de su timbre y consideró que el parecido estaba cada vez más cerca, mientras Ricardo Morán recomendó bajar un poco la afectación de los gestos para lograr una interpretación más orgánica.
Los tres coincidieron en su evolución y Renato obtuvo los tres votos afirmativos, asegurando su pase a la siguiente ronda.
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