Yo Soy Castings 2026: ¡Myriam Hernández llega desde La Voz Kids a Yo Soy!
Ferni, nombre artístico de María Fernanda Contreras, llegó a los castings contando que años atrás participó en La Voz Kids, donde estuvo en el equipo de Eva Ayllón, y que desde entonces se ha dedicado a cantar en bandas y grupos, principalmente de rock.
La participante explicó que comenzó a preparar a Myriam Hernández después de que su mamá, quien atravesaba un momento delicado de salud, la animara a intentarlo.
Tras interpretar “Herida”, el jurado reconoció su capacidad vocal, pero coincidió en que el personaje requería una madurez emocional que todavía no proyectaba. Jely Reátegui señaló que le faltaba experiencia de vida para interpretar las historias de desamor de Myriam, mientras Ricardo Morán le recomendó buscar un personaje más cercano a su edad y energía.
Por su parte, Cachín destacó la solidez de su voz, pero consideró que insistir con esta imitación podría “desperdiciar” su verdadero potencial. Finalmente, Ferni no pasó a la siguiente ronda como Myriam Hernández.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!