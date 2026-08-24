Valentina Valiente capítulo 121: ¡El dueño del restaurante donde grabaron a Wilfredo agredía a la mamá de Kathy!

La investigación de Leo sobre la desaparición de Edith toma un nuevo rumbo luego de que Soraida, trabajadora del restaurante, decidiera contarle algo que llevaba tiempo guardando.

Durante su conversación, Soraida recuerda un episodio que la marcó. Según su relato, en una oportunidad ingresó a la oficina y encontró a Tito agrediendo a Edith. “La vi, la tenía jalándola de los pelos”, cuenta la trabajadora, quien asegura que intentó intervenir y le pidió a Edith que se fuera y denunciara lo ocurrido. Sin embargo, la joven no le hizo caso.

Soraida también revela que la última vez que vio a Edith, ella y Tito tuvieron una fuerte discusión. Después de aquel enfrentamiento, Edith dejó de aparecer por el lugar.

Ante esta información, Leo le pregunta a Soraida si estaría dispuesta a contarle todo a la policía. Sin embargo, ella se niega inmediatamente y confiesa que tiene miedo de Tito.

“Yo tengo un hijo. No quiero arriesgarme a perder mi trabajo o a que me pase algo peor”, explica, dejando claro que no quiere exponerse ni poner en peligro a su familia.

Aunque reconoce que hablar con Leo fue un riesgo, Soraida asegura que no quería quedarse con el cargo de conciencia por guardar silencio. Leo comprende su temor y le promete que no revelará que se reunieron.

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